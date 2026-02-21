Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о роли форварда Тодда в команде

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о роли форварда Тодда в команде
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча с «Торпедо» (2:3 Б) высказался о роли нападающего Нэйтана Тодда в команде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 06:56 (5x5)     0:2 Тодд (Семёнов, Яруллин) – 33:23 (5x5)     1:2 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 51:33 (5x4)     2:2 Летунов (Фирстов, Науменков) – 53:26 (5x5)     3:2 Ткачёв – 65:00    

– Нэйтан Тодд заработал 100-е очко в лиге, какую роль он взял в команде?
– Есть основная задача на каждый матч — играть на победу. Параллельно мы решаем и другие задачи. Нэйтан ранее не так много играл на позиции центрфорварда, чаще на фланге. Мы посмотрели его в центре, а потом добавили к нему готовую связку Хмелевски — Семёнов. Мы довольны, как ребята сыгрываются. Знаем, Нэйтан – опытный игрок, мастеровитый, понимаем его сильные стороны. Наша главная задача перед плей-офф — наиграть сочетания и связки. Поэтому мы решаем параллельные задачи, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android