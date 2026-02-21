Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о роли форварда Тодда в команде
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча с «Торпедо» (2:3 Б) высказался о роли нападающего Нэйтана Тодда в команде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 06:56 (5x5) 0:2 Тодд (Семёнов, Яруллин) – 33:23 (5x5) 1:2 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 51:33 (5x4) 2:2 Летунов (Фирстов, Науменков) – 53:26 (5x5) 3:2 Ткачёв – 65:00
– Нэйтан Тодд заработал 100-е очко в лиге, какую роль он взял в команде?
– Есть основная задача на каждый матч — играть на победу. Параллельно мы решаем и другие задачи. Нэйтан ранее не так много играл на позиции центрфорварда, чаще на фланге. Мы посмотрели его в центре, а потом добавили к нему готовую связку Хмелевски — Семёнов. Мы довольны, как ребята сыгрываются. Знаем, Нэйтан – опытный игрок, мастеровитый, понимаем его сильные стороны. Наша главная задача перед плей-офф — наиграть сочетания и связки. Поэтому мы решаем параллельные задачи, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».
