Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о роли форварда Тодда в команде

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча с «Торпедо» (2:3 Б) высказался о роли нападающего Нэйтана Тодда в команде.

– Нэйтан Тодд заработал 100-е очко в лиге, какую роль он взял в команде?

– Есть основная задача на каждый матч — играть на победу. Параллельно мы решаем и другие задачи. Нэйтан ранее не так много играл на позиции центрфорварда, чаще на фланге. Мы посмотрели его в центре, а потом добавили к нему готовую связку Хмелевски — Семёнов. Мы довольны, как ребята сыгрываются. Знаем, Нэйтан – опытный игрок, мастеровитый, понимаем его сильные стороны. Наша главная задача перед плей-офф — наиграть сочетания и связки. Поэтому мы решаем параллельные задачи, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».