Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4 Б) и отметил игру голкипера ярославской команды Даниила Исаева.

— Интересная игра, очень важная победа для нас как с турнирной точки зрения, так и потому, что мы всегда хотим выигрывать перед своими болельщиками. Знаем, что соперник непростой, с очень сильной атакующей линией. Мы повели 3:1, но стали действовать чуть пассивно, после чего соперник сравнял счёт. В овертайме обе команды имели свои шансы, а в серии буллитов наши лидеры принесли результат. Даниил Исаев выдал ещё одну классную игру.

— В третьем периоде перешли на три звена при равном счёте. В чём причина?

— Очень важная игра со многих точек зрения, особенно с турнирной точки зрения. Приоритет для нас — занять первое место в конференции. Преимущество своего льда не гарантирует победу в серии, но, если посмотреть на результаты в моих седьмых матчах, дома значительно больше побед, чем в гостях. Наши три звена играли хорошо, поэтому важно было оставлять их на льду.

— Сегодня больше довольны, что забросили четыре шайбы или недовольны тем, что пропустили четыре?

— Хороший вопрос. «Динамо» — атакующая машина, где много таланта среди нападающих, много атакующих защитников, поэтому против них сложно играть. Мы допустили несколько ошибок, позволили им вернуться в игру. С другой стороны, понравилось, как мы шли на ворота, сегодня несколько таких голов забили. Ребята достойны, чтобы отметить, как они сыграли в атаке, с другой стороны, могли сыграть лучше в обороне. Нужно отдать должное и сопернику, они действовали хорошо, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».