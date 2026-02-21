Скидки
Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над минским «Динамо»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4 Б) и отметил игру голкипера ярославской команды Даниила Исаева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Диц) – 00:35 (5x5)     1:1 Елесин (А. Радулов, Мисюль) – 11:28 (5x5)     2:1 Сергеев (Рафиков, А. Радулов) – 12:50 (5x4)     3:1 Кирьянов (Фрейз, Черепанов) – 25:06 (5x5)     3:2 Лимож (Галиев, Смит) – 28:51 (5x4)     3:3 Улле (Спунер, Энас) – 33:07 (5x5)     4:3 Фрейз (Мисюль, Елесин) – 45:27 (5x5)     4:4 Усов (Лайл, Энас) – 48:01 (5x5)     5:4 Каюмов – 65:00    

— Интересная игра, очень важная победа для нас как с турнирной точки зрения, так и потому, что мы всегда хотим выигрывать перед своими болельщиками. Знаем, что соперник непростой, с очень сильной атакующей линией. Мы повели 3:1, но стали действовать чуть пассивно, после чего соперник сравнял счёт. В овертайме обе команды имели свои шансы, а в серии буллитов наши лидеры принесли результат. Даниил Исаев выдал ещё одну классную игру.

— В третьем периоде перешли на три звена при равном счёте. В чём причина?
— Очень важная игра со многих точек зрения, особенно с турнирной точки зрения. Приоритет для нас — занять первое место в конференции. Преимущество своего льда не гарантирует победу в серии, но, если посмотреть на результаты в моих седьмых матчах, дома значительно больше побед, чем в гостях. Наши три звена играли хорошо, поэтому важно было оставлять их на льду.

— Сегодня больше довольны, что забросили четыре шайбы или недовольны тем, что пропустили четыре?
— Хороший вопрос. «Динамо» — атакующая машина, где много таланта среди нападающих, много атакующих защитников, поэтому против них сложно играть. Мы допустили несколько ошибок, позволили им вернуться в игру. С другой стороны, понравилось, как мы шли на ворота, сегодня несколько таких голов забили. Ребята достойны, чтобы отметить, как они сыграли в атаке, с другой стороны, могли сыграть лучше в обороне. Нужно отдать должное и сопернику, они действовали хорошо, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

