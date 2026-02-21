Скидки
«Мы все хоккейные болельщики». Хартли ответил, следит ли за хоккейным турниром на ОИ-2026

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли пожелал удачи словацкому защитнику команды Мартину Гернату в матче со сборной Финляндии за третье место на Олимпиаде-2026. Встреча состоится сегодня, 21 февраля, и начнётся в 22:40 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . За 3-е место
21 февраля 2026, суббота. 22:40 МСК
Словакия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Следите ли за хоккейным турниром на Олимпийских играх и будете ли смотреть завтрашний финал?
— Мы все хоккейные болельщики. Следим за олимпийским турниром, завтрашний финал ждали многие, это будет повторение недавнего финала [турнира] четырёх наций, который дал хоккею большой толчок. Многие ждут эту игру. С другой стороны, рады за Мартина Герната, который хорошо себя проявляет. Сегодня разговаривал с ним и пожелал удачи в игре за третье место, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

В финале олимпийского турнира встретятся сборные Канады и США. Решающая игра соревнования состоится в воскресенье, 22 февраля.

