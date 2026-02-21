«Интересная и боевая игра». Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (4:5 Б) и отметил, что игра ему понравилась.
– Думаю, что получилась хорошая, интересная и боевая игра. Первый период был мощным, чуть не справились, удаления получили. Здорово, что вернулись в игру, забили. По буллитам не получилось. Думаю, игра понравилась.
– Когда сыграет Андрей Стась, который поехал с командой в поездку?
– Наверное, он ещё сыграет в этой длинной поездке. Когда – не знаю.
– В отсутствие Виталия Пинчука в первом звене вы поставили Райана Спунера. Почему доверились именно ему?
– У нас особо выбора нет. Стась и Пинчук – центральные. Нужен был англоязычный хоккеист – тут всё логично. Спуни [Райан Спунер] понятно, что ему немного тяжеловато, но набирает форму.
– Насколько продолжительным будет отсутствие Пинчука?
– Он приедет к нам в Сочи. Не знаю, сыграет или нет, там будет видно. Но он хочет сыграть, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».
