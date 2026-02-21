Скидки
«Интересная и боевая игра». Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от «Локомотива»

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (4:5 Б) и отметил, что игра ему понравилась.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Диц) – 00:35 (5x5)     1:1 Елесин (А. Радулов, Мисюль) – 11:28 (5x5)     2:1 Сергеев (Рафиков, А. Радулов) – 12:50 (5x4)     3:1 Кирьянов (Фрейз, Черепанов) – 25:06 (5x5)     3:2 Лимож (Галиев, Смит) – 28:51 (5x4)     3:3 Улле (Спунер, Энас) – 33:07 (5x5)     4:3 Фрейз (Мисюль, Елесин) – 45:27 (5x5)     4:4 Усов (Лайл, Энас) – 48:01 (5x5)     5:4 Каюмов – 65:00    

– Думаю, что получилась хорошая, интересная и боевая игра. Первый период был мощным, чуть не справились, удаления получили. Здорово, что вернулись в игру, забили. По буллитам не получилось. Думаю, игра понравилась.

– Когда сыграет Андрей Стась, который поехал с командой в поездку?
– Наверное, он ещё сыграет в этой длинной поездке. Когда – не знаю.

– В отсутствие Виталия Пинчука в первом звене вы поставили Райана Спунера. Почему доверились именно ему?
– У нас особо выбора нет. Стась и Пинчук – центральные. Нужен был англоязычный хоккеист – тут всё логично. Спуни [Райан Спунер] понятно, что ему немного тяжеловато, но набирает форму.

– Насколько продолжительным будет отсутствие Пинчука?
– Он приедет к нам в Сочи. Не знаю, сыграет или нет, там будет видно. Но он хочет сыграть, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

