Тренер минского «Динамо» Квартальнов — об увольнении Горбенко: эти вопросы не ко мне

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Локомотива» (4:5 Б) высказался об уходе своего помощника Игоря Горбенко из клуба.

– Буквально перед отъездом команды был уволен ваш помощник Игорь Горбенко. Как это сказалось на эмоциональном состоянии команды? Может быть, это не позволило добиться положительного результата?

– Как я сказал, мы играем с хорошей командой, с лидером. Этот балл для нас очень ценен. Ещё раз: эти вопросы, наверное, не ко мне, руководители вам объяснят. Ребята делают свою работу и получают за это зарплату, их какие-то вещи не должны касаться. Команда сегодня сыграла хорошо, не получилось победить — это уже другой вопрос.

– Учитывая изменения в тренерском штабе, необходим ли ещё один специалист?

– Очень много внимания этому уделяем. У нас всё хорошо, большой тренерский штаб, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».