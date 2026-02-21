Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер минского «Динамо» Квартальнов — об увольнении Горбенко: эти вопросы не ко мне

Тренер минского «Динамо» Квартальнов — об увольнении Горбенко: эти вопросы не ко мне
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Локомотива» (4:5 Б) высказался об уходе своего помощника Игоря Горбенко из клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Диц) – 00:35 (5x5)     1:1 Елесин (А. Радулов, Мисюль) – 11:28 (5x5)     2:1 Сергеев (Рафиков, А. Радулов) – 12:50 (5x4)     3:1 Кирьянов (Фрейз, Черепанов) – 25:06 (5x5)     3:2 Лимож (Галиев, Смит) – 28:51 (5x4)     3:3 Улле (Спунер, Энас) – 33:07 (5x5)     4:3 Фрейз (Мисюль, Елесин) – 45:27 (5x5)     4:4 Усов (Лайл, Энас) – 48:01 (5x5)     5:4 Каюмов – 65:00    

– Буквально перед отъездом команды был уволен ваш помощник Игорь Горбенко. Как это сказалось на эмоциональном состоянии команды? Может быть, это не позволило добиться положительного результата?
– Как я сказал, мы играем с хорошей командой, с лидером. Этот балл для нас очень ценен. Ещё раз: эти вопросы, наверное, не ко мне, руководители вам объяснят. Ребята делают свою работу и получают за это зарплату, их какие-то вещи не должны касаться. Команда сегодня сыграла хорошо, не получилось победить — это уже другой вопрос.

– Учитывая изменения в тренерском штабе, необходим ли ещё один специалист?
– Очень много внимания этому уделяем. У нас всё хорошо, большой тренерский штаб, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

Материалы по теме
В минском «Динамо» скандал. Уволен помощник Квартальнова, а что будет с главным тренером?
В минском «Динамо» скандал. Уволен помощник Квартальнова, а что будет с главным тренером?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android