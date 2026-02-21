Исаков высказался о волевой победе «Торпедо» над «Ак Барсом»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал волевую победу над «Ак Барсом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Поздравляю нашу команду с победой, поздравляю наших болельщиков. Хорошая волевая победа. Команда, может быть, немного не смогла использовать те моменты, которые были в первых двух периодах. Не опустила руки, играла до конца и, в принципе, заслужила эту победу. Мы сыграли две игры с командой «Ак Барс». По большому счёту, если проанализировать оба матча, достаточно плотные и равные игры получились. Обе команды заработали по три очка. Считаю, что заслуженно.

— То, что второй подряд матч, вторая победа за пределами основного времени, о чём это может говорить?

— Я, проанализировав первый матч, могу точно сказать, что мы имели хорошие шансы как на победу, так и на поражение. Сегодня, думаю, было ровно так же всё. Обе команды могли и выиграть, и проиграть. Здорово, что нам при домашних трибунах удалось вернуться в игру и победить.

— С первых секунд матча гости взвинтили темп. Застало ли это врасплох «Торпедо»? И за счёт чего получилось выровнять темп и выровнять игру?

— Здесь я бы так не сказал, что они совсем взвинтили. Мне кажется, что игра была обоюдоострая. И даже на моментах в позиционных атаках больше мы играли. Мы упустили такой момент, как контратаки у соперника из виду. Пришлось именно их корректировать. Благодаря этим контратакам они завладели преимуществом в счёте.

— Как команда сейчас эмоционально себя чувствует именно в психологическом плане? Потому что была серия поражений, сейчас две сложные победы. Как вы видите эту атмосферу в раздевалке?

— Мне нравится сейчас тренировочный процесс у команды, мне нравится, как мы работаем. Самое важное — это всё-таки тренировочный процесс, потому что всё, что мы показываем во время матча, это то, что мы тренируем. Сейчас очень хороший фон на тренировках, поэтому я доволен, — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».