Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Исаков высказался о волевой победе «Торпедо» над «Ак Барсом»

Исаков высказался о волевой победе «Торпедо» над «Ак Барсом»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал волевую победу над «Ак Барсом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 06:56 (5x5)     0:2 Тодд (Семёнов, Яруллин) – 33:23 (5x5)     1:2 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 51:33 (5x4)     2:2 Летунов (Фирстов, Науменков) – 53:26 (5x5)     3:2 Ткачёв – 65:00    

— Поздравляю нашу команду с победой, поздравляю наших болельщиков. Хорошая волевая победа. Команда, может быть, немного не смогла использовать те моменты, которые были в первых двух периодах. Не опустила руки, играла до конца и, в принципе, заслужила эту победу. Мы сыграли две игры с командой «Ак Барс». По большому счёту, если проанализировать оба матча, достаточно плотные и равные игры получились. Обе команды заработали по три очка. Считаю, что заслуженно.

— То, что второй подряд матч, вторая победа за пределами основного времени, о чём это может говорить?
— Я, проанализировав первый матч, могу точно сказать, что мы имели хорошие шансы как на победу, так и на поражение. Сегодня, думаю, было ровно так же всё. Обе команды могли и выиграть, и проиграть. Здорово, что нам при домашних трибунах удалось вернуться в игру и победить.

— С первых секунд матча гости взвинтили темп. Застало ли это врасплох «Торпедо»? И за счёт чего получилось выровнять темп и выровнять игру?
— Здесь я бы так не сказал, что они совсем взвинтили. Мне кажется, что игра была обоюдоострая. И даже на моментах в позиционных атаках больше мы играли. Мы упустили такой момент, как контратаки у соперника из виду. Пришлось именно их корректировать. Благодаря этим контратакам они завладели преимуществом в счёте.

— Как команда сейчас эмоционально себя чувствует именно в психологическом плане? Потому что была серия поражений, сейчас две сложные победы. Как вы видите эту атмосферу в раздевалке?
— Мне нравится сейчас тренировочный процесс у команды, мне нравится, как мы работаем. Самое важное — это всё-таки тренировочный процесс, потому что всё, что мы показываем во время матча, это то, что мы тренируем. Сейчас очень хороший фон на тренировках, поэтому я доволен, — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Ак Барс» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android