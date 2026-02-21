Рантанен не сыграет за Финляндию со Словакией в матче за бронзу на ОИ-2026 из-за травмы

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен не попал в состав национальной команды на матч за третье место олимпийского хоккейного турнира со Словакией. Встреча состоится сегодня, 21 февраля, и начнётся в 22:40 мск.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в социальной сети Х, форвард «Даллас Старз» получил травму нижней части тела в матче с Канадой (2:3).

29-летний Рантанен провёл пять встреч на олимпийском турнире в Милане, в котором отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

Финляндия уступила сборной Канады в полуфинале Олимпиады со счётом 2:3, а Словакия в своём матче 1/2 финала проиграла национальной команде США со счётом 2:6.