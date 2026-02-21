Скидки
Рантанен не сыграет за Финляндию со Словакией в матче за бронзу на ОИ-2026 из-за травмы

Рантанен не сыграет за Финляндию со Словакией в матче за бронзу на ОИ-2026 из-за травмы
Комментарии

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен не попал в состав национальной команды на матч за третье место олимпийского хоккейного турнира со Словакией. Встреча состоится сегодня, 21 февраля, и начнётся в 22:40 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . За 3-е место
21 февраля 2026, суббота. 22:40 МСК
Словакия
1-й период
0 : 1
Финляндия
0:1 Ахо (Лехконен, Хейсканен) – 07:27    

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в социальной сети Х, форвард «Даллас Старз» получил травму нижней части тела в матче с Канадой (2:3).

29-летний Рантанен провёл пять встреч на олимпийском турнире в Милане, в котором отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

Финляндия уступила сборной Канады в полуфинале Олимпиады со счётом 2:3, а Словакия в своём матче 1/2 финала проиграла национальной команде США со счётом 2:6.

