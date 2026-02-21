Скидки
Нападающий Джордан Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса» — The Fourth Period

Комментарии

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру готов покинуть клуб, сообщает The Fourth Period. Отмечается, что в контракте 27-летнего игрока со средней годовой зарплатой $ 8,125 млн предусмотрен полный запрет на обмен, но он готов его снять ради перехода в подходящую команду.

По информации источника, «Сент-Луис» планирует обменять нескольких хоккеистов до дедлайна, если сделка с участием Кайру не будет завершена, переговоры с потенциальными партнёрами по сделке продолжатся летом.

27-летний Кайру был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2016 года под общим 35-м номером. Он провёл 463 матча, в которых набрал 364 (163+201) очка за клуб в регулярках НХЛ. В нынешнем сезоне на его счету 32 (13+19) очка в 47 играх при показателе полезности «-7».

