«Никаких драк не будет». Форвард сборной США Миллер — о финале с Канадой на ОИ-2026

Нападающий сборной США Джей Ти Миллер поделился мнением о предстоящем финале олимпийского хоккейного турнира с национальной командой Канады. Встреча состоится в воскресенье, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
«Ну, никаких драк не будет. Я ожидаю упорной борьбы, такой же, как и в двух предыдущих матчах с ними», – приводит слова Миллера Sportsnet.

В феврале 2025 года команды играли на Турнире четырёх наций: в группе победили США (3:1), в финале – Канада (3:2 ОТ). В первой игре хоккеисты устроили три драки в течение первых 10 секунд встречи. Отметим, в финале Олимпиады за драку следует удаление до конца матча.

