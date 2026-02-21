«Никаких драк не будет». Форвард сборной США Миллер — о финале с Канадой на ОИ-2026

Нападающий сборной США Джей Ти Миллер поделился мнением о предстоящем финале олимпийского хоккейного турнира с национальной командой Канады. Встреча состоится в воскресенье, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

«Ну, никаких драк не будет. Я ожидаю упорной борьбы, такой же, как и в двух предыдущих матчах с ними», – приводит слова Миллера Sportsnet.

В феврале 2025 года команды играли на Турнире четырёх наций: в группе победили США (3:1), в финале – Канада (3:2 ОТ). В первой игре хоккеисты устроили три драки в течение первых 10 секунд встречи. Отметим, в финале Олимпиады за драку следует удаление до конца матча.