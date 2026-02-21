Результаты матчей ВХЛ на 21 февраля 2026 года

Сегодня, 21 февраля, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 21 февраля 2026 года:

ХК «Тамбов» – «Буран» — 3:2 Б;

ХК «Норильск» – «Омские Крылья» — 1:3;

«Ростов» – «Торпедо-Горький» — 2:6;

ЦСК ВВС – «Южный Урал» — 4:0;

«Челны» – «Челмет» — 1:2;

«Нефтяник» – «Магнитка» — 5:4 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 93 очка в 55 матчах. Второе место занимает «Югра» с 87 очками после 53 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 54 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.