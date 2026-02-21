Результаты матчей МХЛ на 21 февраля 2026 года

Сегодня, 21 февраля, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 февраля 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Омские Ястребы» — 0:1;

«Стальные Лисы» – «Локо-76» — 3:4 Б;

ХК «Капитан» – «АКМ-Юниор» — 4:1;

МХК «Спартак» – «Тайфун» — 3:4;

«Красная Армия» – «Амурские Тигры» — 1:2;

«Снежные Барсы» – «Мамонты Югры» — 0:8;

«Динамо-Шинник» – «СКА-1946» — 2:1 ОТ;

Академия Михайлова – «Сахалинские Акулы» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 88 очками после 51 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.