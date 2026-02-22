Сборная Финляндии по хоккею стала третьей на Олимпиаде, разгромив Словакию

Завершился матч за третье место олимпийского турнира среди мужчин, в котором встречались сборные Словакии и Финляндии. Команды играли на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане (Италия). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0).

В составе Финляндии отличились Себастьян Ахо, Эрик Хаула (дважды), Роопе Хинц, Каапо Какко и Йоэль Армиа. За Словакию единственную шайбу забросил Томаш Татар.

На прошлой Олимпиаде 2022 года в Китае Финляндия выиграла золотые медали, обыграв команду России со счётом 2:1.

В финальном матче в воскресенье, 22 февраля, встретятся сборные Канады и США. Начало игры — в 16:10 мск.