Сборная Финляндии по хоккею стала третьей на Олимпиаде, разгромив Словакию
Поделиться
Завершился матч за третье место олимпийского турнира среди мужчин, в котором встречались сборные Словакии и Финляндии. Команды играли на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане (Италия). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0).
Олимпийские игры 2026 (м) . За 3-е место
21 февраля 2026, суббота. 22:40 МСК
Словакия
Окончен
1 : 6
Финляндия
0:1 Ахо (Лехконен, Хейсканен) – 07:27 0:2 Хаула (Армиа, Толванен) – 28:05 1:2 Татар (Фехервари) – 39:30 1:3 Хинц (Хейсканен, Толванен) – 48:27 (pp) 1:4 Какко – 49:09 1:5 Армиа (Хинц) – 55:32 1:6 Хаула (Армиа, Ристолайнен) – 58:42
В составе Финляндии отличились Себастьян Ахо, Эрик Хаула (дважды), Роопе Хинц, Каапо Какко и Йоэль Армиа. За Словакию единственную шайбу забросил Томаш Татар.
На прошлой Олимпиаде 2022 года в Китае Финляндия выиграла золотые медали, обыграв команду России со счётом 2:1.
В финальном матче в воскресенье, 22 февраля, встретятся сборные Канады и США. Начало игры — в 16:10 мск.
Комментарии
- 22 февраля 2026
-
01:14
-
00:57
- 21 февраля 2026
-
23:58
-
23:46
-
23:34
-
23:10
-
22:52
-
22:32
-
22:26
-
22:14
-
21:58
-
21:46
-
21:34
-
21:22
-
21:12
-
20:56
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:32
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:12
-
20:06
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:23
-
19:18
-
18:48
-
18:36
-
18:24
-
18:08
-
17:54