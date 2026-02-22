Скидки
Словакия — Финляндия — результат матча 21 февраля 2026, счет 1:6, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Сборная Финляндии по хоккею стала третьей на Олимпиаде, разгромив Словакию
Завершился матч за третье место олимпийского турнира среди мужчин, в котором встречались сборные Словакии и Финляндии. Команды играли на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане (Италия). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0).

Олимпийские игры 2026 (м) . За 3-е место
21 февраля 2026, суббота. 22:40 МСК
Словакия
Окончен
1 : 6
Финляндия
0:1 Ахо (Лехконен, Хейсканен) – 07:27     0:2 Хаула (Армиа, Толванен) – 28:05     1:2 Татар (Фехервари) – 39:30     1:3 Хинц (Хейсканен, Толванен) – 48:27 (pp)     1:4 Какко – 49:09     1:5 Армиа (Хинц) – 55:32     1:6 Хаула (Армиа, Ристолайнен) – 58:42    

В составе Финляндии отличились Себастьян Ахо, Эрик Хаула (дважды), Роопе Хинц, Каапо Какко и Йоэль Армиа. За Словакию единственную шайбу забросил Томаш Татар.

На прошлой Олимпиаде 2022 года в Китае Финляндия выиграла золотые медали, обыграв команду России со счётом 2:1.

В финальном матче в воскресенье, 22 февраля, встретятся сборные Канады и США. Начало игры — в 16:10 мск.

Сетка олимпийского турнира по хоккею среди мужчин
Новости. Хоккей
