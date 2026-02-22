Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 21 февраля 2026 года

21 февраля итальянском Милане продолжился мужской олимпийский турнир по хоккею. В этот день состоялся матч за бронзовые медали между национальными командами Словакии и Финляндии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами хоккейного игрового дня на Олимпиаде-2026.

Хоккей, ОИ-2026, мужчины, матч за бронзу

Словакия – Финляндия – 1:6

В финале Олимпийских игр сборная Канады встретится с США. Матч состоится 22 февраля, начало – 16:10 мск.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Видео: Сборная Канады по хоккею прокатилась в метро Милана