Сборная Финляндии повторила редкое достижение Канады и Швеции на Олимпийских играх

Сборная Финляндии стала третьей командой в истории Олимпийских игр с участием игроков НХЛ, в составе которой как минимум девять хоккеистов забросили по две и более шайбы за один турнир, сообщает официальный сайт лиги. Ранее подобного добивались сборная Канады (10 игроков в 2010 году) и сборная Швеции (9 игроков в 2006 году).

В матче за бронзу сборная Финляндии разгромила Словакию со счётом 6:1.

Напомним, на прошлой Олимпиаде 2022 года в Китае Финляндия выиграла золотые медали, обыграв команду России со счётом 2:1.

В финальном матче в воскресенье, 22 февраля, встретятся сборные Канады и США. Начало игры — в 16:10 мск.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.