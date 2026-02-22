Сборная Финляндии повторила редкое достижение Канады и Швеции на Олимпийских играх

Сборная Финляндии стала третьей командой в истории Олимпийских игр с участием игроков НХЛ, в составе которой как минимум девять хоккеистов забросили по две и более шайбы за один турнир, сообщает официальный сайт лиги. Ранее подобного добивались сборная Канады (10 игроков в 2010 году) и сборная Швеции (9 игроков в 2006 году).
В матче за бронзу сборная Финляндии разгромила Словакию со счётом 6:1.
Напомним, на прошлой Олимпиаде 2022 года в Китае Финляндия выиграла золотые медали, обыграв команду России со счётом 2:1.
В финальном матче в воскресенье, 22 февраля, встретятся сборные Канады и США. Начало игры — в 16:10 мск.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.
- 22 февраля 2026
-
02:40
-
01:14
-
00:57
- 21 февраля 2026
-
23:58
-
23:46
-
23:34
-
23:10
-
22:52
-
22:32
-
22:26
-
22:14
-
21:58
-
21:46
-
21:34
-
21:22
-
21:12
-
20:56
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:32
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:12
-
20:06
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:23
-
19:18
-
18:48
-
18:36
-
18:24
-
18:08