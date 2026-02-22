«Это самая важная игра в карьере». Брэди Ткачук — о финале Канада — США на ОИ-2026

Нападающий сборной США по хоккею Брэди Ткачук высказался о значении олимпийского финала для американских хоккеистов.

«Тут есть место ненависти. Я имею в виду, что канадцы долго были на вершине. Они были лучшими на протяжении многих лет, а теперь мы хотим быть на их месте, быть лучшими. Я думаю, многие участники матча согласятся, что это самая важная игра в карьере. В прошлом году нам не хватило всего одного броска, чтобы обыграть их, и я не хочу пережить это снова», — цитирует Ткачука ESPN.

22 февраля сборные США и Канады встретятся в финале мужского хоккейного турнира Олимпийских игр в Италии. Начало встречи — в 16:10 мск.