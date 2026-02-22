Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это самая важная игра в карьере». Брэди Ткачук — о финале Канада — США на ОИ-2026

«Это самая важная игра в карьере». Брэди Ткачук — о финале Канада — США на ОИ-2026
Комментарии

Нападающий сборной США по хоккею Брэди Ткачук высказался о значении олимпийского финала для американских хоккеистов.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тут есть место ненависти. Я имею в виду, что канадцы долго были на вершине. Они были лучшими на протяжении многих лет, а теперь мы хотим быть на их месте, быть лучшими. Я думаю, многие участники матча согласятся, что это самая важная игра в карьере. В прошлом году нам не хватило всего одного броска, чтобы обыграть их, и я не хочу пережить это снова», — цитирует Ткачука ESPN.

22 февраля сборные США и Канады встретятся в финале мужского хоккейного турнира Олимпийских игр в Италии. Начало встречи — в 16:10 мск.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: финал Канада — США, закрытие Олимпиады, горячий футбол, НБА и UFC
Топ-события воскресенья: финал Канада — США, закрытие Олимпиады, горячий футбол, НБА и UFC
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android