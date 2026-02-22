«Он отлично смотрелся на льду». Судзуки — о форме Кросби накануне финала ОИ-2026

Нападающий сборной Канады Ник Судзуки оценил состояние капитана команды Сидни Кросби на тренировках в преддверии финального матча ОИ-2026 с США.

«Мне показалось, что он отлично смотрелся на льду, так что, надеюсь, он в деле. Это будет много значить и для него, и для нас. Он такой сильный лидер, у него такой сильный характер. Все равняются на него, и было бы здорово, если бы он смог сыграть», — приводит слова Судзуки официальный сайт НХЛ.

Кросби пропустил полуфинал с Финляндией (3:2) из-за травмы, полученной в игре 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).

Также отмечается, что капитан канадцев принимал участие в закрытой тренировке, которая прошла 21 февраля.