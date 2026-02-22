Тренер «Вашингтона» Карбери заявил об изменениях в подготовке клуба из-за финала Олимпиады

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил о готовности перенести тренировку из‑за финала Олимпийских игр в Италии.

«Скорее всего, нам придётся изменить время занятия, чтобы все ребята смогли досмотреть игру до конца. Время начала тренировки будет зависеть от окончания финала. Думаю, мы будем транслировать матч сразу на четырёх мониторах: в тренерской, зале для отдыха и других помещениях. А я буду ходить туда‑сюда», — приводит слова Карбери RMNB.

25 февраля «Вашингтон» проведёт первый матч регулярного чемпионата НХЛ после олимпийской паузы. «Кэпиталз» примут «Филадельфию». Сейчас команда занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 65 очков в 59 играх.

Сегодня за золото мужского хоккейного турнира Олимпиады‑2026 сразятся команды Канады и США. Из «Кэпиталз» за Канаду выступают вратарь Логан Томпсон и форвард Том Уилсон. Начало финала совпадает с утренней тренировкой «Вашингтона», запланированной на 10:30, тогда как матч стартует в 8:00 по местному времени.

