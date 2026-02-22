«Мы знаем, что поставлено на карту». Тренер сборной Канады — о финале с США на ОИ-2026

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался накануне финального матча с США на Олимпийских играх в Милане.

«Мы знаем, что поставлено на карту, и мы знаем, что 40 миллионов человек у себя дома с замиранием сердца ждут, что же будет дальше. Я просто хочу, чтобы все понимали: ни одной из команд было нелегко добраться до этого этапа», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Канада встретится со сборной США в финальном матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане. Встреча состоится 22 февраля и начнётся в 16:10 мск.

В феврале 2025 года команды играли на Турнире четырёх наций: в группе победили США (3:1), в финале – Канада (3:2 ОТ).