«У американцев чертовски сильная команда». Нападающий сборной Канады Уилсон — о США

«У американцев чертовски сильная команда». Нападающий сборной Канады Уилсон — о США
Нападающий сборной Канады Том Уилсон высказался о финальном матче с США на Олимпийских играх в Милане.

«Ты всегда ощущаешь эту ответственность как канадец — хочешь быть лучшим. Это наша игра уже очень давно. Ребята, которые надевают этот свитер, обязаны выходить на лёд и доказывать, почему мы лучшие, почему должны быть лучшими и продолжать ими оставаться.

Но сейчас 2026 год. У американцев чертовски сильная команда, и в раздевалке у них собраны настоящие суперзвёзды. Каждый, кто выйдет на лёд, — игрок высочайшего класса, поэтому всё решат мельчайшие детали», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Канада встретится со сборной США в финальном матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане. Встреча состоится 22 февраля и начнётся в 16:10 мск.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
