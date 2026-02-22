Скидки
«Нужно оправдывать ожидания». Нападающий канадцев Селебрини — о финале с США на ОИ-2026

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини высказался о финальном матче с США на Олимпийских играх в Милане.

«Мы говорим об этом, когда ты представляешь «кленовый лист», когда выступаешь за Канаду на любом уровне, это всегда значит нечто большее, и на тебе лежит определённое давление — нужно оправдывать ожидания. Именно это мы и постараемся сделать», — приводит слова Селебрини официальный сайт НХЛ.

Канада встретится со сборной США в финальном матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане. Встреча состоится 22 февраля и начнётся в 16:10 мск.

В феврале 2025 года команды играли на Турнире четырёх наций: в группе победили США (3:1), в финале – Канада (3:2 ОТ).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
