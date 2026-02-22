Расписание матчей ВХЛ на 22 февраля 2026 года

Сегодня, 22 февраля, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 22 февраля 2026 года (время — московское):

9:00. «Металлург» Нк – «Югра»;

13:00. «Сокол» – «Рубин»;

16:00. «Кристалл» – «Торос»;

17:00. «Динамо» СПб – «Звезда»;

17:00. «Дизель» – «Молот»;

17:00. «Рязань-ВДВ» – «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 93 очка в 55 матчах. Второе место занимает «Югра» с 87 очками после 53 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 54 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.