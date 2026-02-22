Расписание матчей МХЛ на 22 февраля 2026 года

Сегодня, 22 февраля, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 22 февраля 2026 года (время московское):

11:00. «Авто» – «Тюменский Легион»;

11:00. «Белые Медведи» – МХК «Молот»;

12:00. «Реактор» – «Ирбис»;

13:00. «Алмаз» – МХК «Атлант»;

13:00. «Локо» – «Красная Машина-Юниор»;

13:00. МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Динамо» М;

13:00. МХК «Спартак MAX» – МХК «Динамо» СПб.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 88 очками после 51 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.