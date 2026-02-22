Расписание матчей КХЛ на 22 февраля 2026 года

Сегодня, 22 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 22 февраля 2026 года (время московское):

14:00. «Авангард» – «Амур»;

14:30. «Металлург» Мг – «Адмирал»;

14:30. «Салават Юлаев» – «Спартак»;

15:00. «Автомобилист» – «Шанхайские Драконы»;

15:00. «Барыс» – «Северсталь»;

17:00. «Нефтехимик» – «Сибирь».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 83 очками после 59 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 91 очко после 56 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.