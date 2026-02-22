Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

22 февраля главные новости спорта, футбол, Ла Лига, Лига 1, АПЛ, прочие, хоккей, ОИ-2026, кёрлинг

Бронза финнов в хоккее на Олимпиаде, сенсационное поражение «Реала». Главное к утру
Комментарии

Сборная Финляндии по хоккею обыграла Словакию и завоевала бронзовые медали на ОИ-2026, мадридский «Реал» проиграл «Осасуне» в матче 25-го тура Ла Лиги, трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выступила с показательным номером на гала-шоу на Олимпиаде-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Финляндии по хоккею стала третьей на Олимпиаде, разгромив Словакию.
  2. «Реал» проиграл «Осасуне» в матче 25-го тура Ла Лиги, пропустив на 90-й минуте.
  3. Аделия Петросян выступила с показательным номером на гала-шоу на Олимпиаде-2026.
  4. «ПСЖ» разгромил «Метц» и возглавил таблицу Лиги 1, Матвей Сафонов отыграл «на ноль».
  5. Матвей Сафонов провёл четвёртый «сухой» матч за «ПСЖ» в нынешнем сезоне.
  6. Карлос Алькарас — чемпион турнира АТР-500 в Дохе.
  7. Криштиану Роналду забил 500 голов после наступления 30 лет.
  8. Дубль О'Райли помог «Манчестер Сити» переиграть «Ньюкасл Юнайтед» в 27-м туре АПЛ.
  9. Криштиану Роналду оформил дубль и помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хазм» в Про-Лиге.
  10. Мужская сборная Канады выиграла золото Олимпиады-2026 в кёрлинге, одолев Великобританию.
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: финал Канада — США, закрытие Олимпиады, горячий футбол, НБА и UFC
Топ-события воскресенья: финал Канада — США, закрытие Олимпиады, горячий футбол, НБА и UFC
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android