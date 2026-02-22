Бронза финнов в хоккее на Олимпиаде, сенсационное поражение «Реала». Главное к утру

Сборная Финляндии по хоккею обыграла Словакию и завоевала бронзовые медали на ОИ-2026, мадридский «Реал» проиграл «Осасуне» в матче 25-го тура Ла Лиги, трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выступила с показательным номером на гала-шоу на Олимпиаде-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».