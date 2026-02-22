Бронза финнов в хоккее на Олимпиаде, сенсационное поражение «Реала». Главное к утру
Сборная Финляндии по хоккею обыграла Словакию и завоевала бронзовые медали на ОИ-2026, мадридский «Реал» проиграл «Осасуне» в матче 25-го тура Ла Лиги, трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выступила с показательным номером на гала-шоу на Олимпиаде-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Финляндии по хоккею стала третьей на Олимпиаде, разгромив Словакию.
- «Реал» проиграл «Осасуне» в матче 25-го тура Ла Лиги, пропустив на 90-й минуте.
- Аделия Петросян выступила с показательным номером на гала-шоу на Олимпиаде-2026.
- «ПСЖ» разгромил «Метц» и возглавил таблицу Лиги 1, Матвей Сафонов отыграл «на ноль».
- Матвей Сафонов провёл четвёртый «сухой» матч за «ПСЖ» в нынешнем сезоне.
- Карлос Алькарас — чемпион турнира АТР-500 в Дохе.
- Криштиану Роналду забил 500 голов после наступления 30 лет.
- Дубль О'Райли помог «Манчестер Сити» переиграть «Ньюкасл Юнайтед» в 27-м туре АПЛ.
- Криштиану Роналду оформил дубль и помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хазм» в Про-Лиге.
- Мужская сборная Канады выиграла золото Олимпиады-2026 в кёрлинге, одолев Великобританию.
