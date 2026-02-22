«Салават Юлаев» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 22 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 22 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб провёл 56 встреч, в которых набрал 62 очка, и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-белые с 57 очками после 64 матчей находятся на восьмой строчке Западной конференции.
