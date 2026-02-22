«Салават Юлаев» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб провёл 56 встреч, в которых набрал 62 очка, и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-белые с 57 очками после 64 матчей находятся на восьмой строчке Западной конференции.