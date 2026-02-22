«Медали нет, и это неприятно». Слафковски — о выступлении Словакии на ОИ-2026

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски высказался о выступлении команды на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Команда заняла четвёртое место, проиграв Финляндии (1:6) в матче за бронзовые медали.

«Четвёртое место – то же самое, что и последнее. Медали нет, и это неприятно. Мне понравился турнир, за исключением двух последних дней. Я ожидал большего – и от себя, и от команды в целом. Мы должны извлечь урок из этого опыта. Посмотрим, где окажемся через четыре года», — приводит слова Слафковски официальный сайт НХЛ.

На этом олимпийском турнире 21-летний Слафковски стал лучшим бомбардиром словацкой команды, набрав 8 (4+4) очков в шести играх.