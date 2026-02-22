В ИИХФ выразили надежду, что россияне выступят на Олимпиаде-2030 без ограничений

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Боб Николсон выразил надежду, что сборная России сможет принять участие в Олимпийских играх 2030 года во Франции.

«Всегда здорово видеть российских игроков, у вас немало отличных хоккеистов. Мы с надеждой смотрим на то, что они выступят на следующих Играх без ограничений в политическом плане», – приводит слова Николсона ТАСС.

Российская сборная не участвует в международных турнирах с весны 2022 года. Команда также не была допущена к участию в Олимпиаде-2026 в Италии. В финале текущего олимпийского хоккейного турнира встретятся сборные Канады и США.