Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ИИХФ выразили надежду, что россияне выступят на Олимпиаде-2030 без ограничений

В ИИХФ выразили надежду, что россияне выступят на Олимпиаде-2030 без ограничений
Комментарии

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Боб Николсон выразил надежду, что сборная России сможет принять участие в Олимпийских играх 2030 года во Франции.

«Всегда здорово видеть российских игроков, у вас немало отличных хоккеистов. Мы с надеждой смотрим на то, что они выступят на следующих Играх без ограничений в политическом плане», – приводит слова Николсона ТАСС.

Российская сборная не участвует в международных турнирах с весны 2022 года. Команда также не была допущена к участию в Олимпиаде-2026 в Италии. В финале текущего олимпийского хоккейного турнира встретятся сборные Канады и США.

Материалы по теме
«Всё хоккейное сообщество скучает по России». Огненное интервью с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Всё хоккейное сообщество скучает по России». Огненное интервью с боссом НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android