В Онтарио барам разрешат продавать алкоголь с шести утра в день финала Олимпиады

В Онтарио барам разрешат продавать алкоголь с шести утра в день финала Олимпиады
Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что в этой канадской провинции барам и ресторанам разрешат продавать алкоголь с шести утра в день финала олимпийского хоккейного турнира. Матч между Канадой и США начнётся в 8:10 по местному времени. Продажа алкоголя обычно осуществляется с девяти утра.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
«В воскресенье утром вся страна будет наблюдать за тем, как наша мужская хоккейная команда будет бороться за олимпийское золото. В честь этого власти провинции разрешат барам и ресторанам продавать алкоголь с 6:00 утра по восточному времени. Давайте все вместе поддержим местный бизнес и поболеем за сборную Канады!» – написал Форд на своей странице в социальной сети Х.

