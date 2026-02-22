Карандин — об отъезде Ларионова на финал ОИ-2026: неуважение к СКА, КХЛ, всей России

Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин раскритиковал главного тренера СКА Игоря Ларионова, уехавшего на финальный матч Олимпиады-2026 между сборными Канады и США.

– Для меня событие недели – вояж главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Игр в Милан. Человек отпрашивается с матча с главным соперником для СКА – ЦСКА, бросает своё рабочее место и летит к организаторам турнира, которые – давайте говорить честно – запретили наш хоккей, нашу сборную и, значит, всю нашу страну. Даже флаги нашей страны на Олимпиаде в Италии запрещены – и, получается, только Ларионов разрешён. Показательно!

– Ваша реакция?

– Возмущение. Тут неуважение к СКА, КХЛ, всей России. Для меня загадка, как хоккейный клуб из Санкт-Петербурга согласился на такую авантюру. И почему молчит та же КХЛ. Ведь тут и клубу, и лиге – давайте без дипломатии – показывается их место и сорт. То есть, получается, второе место – и второй сорт.

– Для вас такая акция Ларионова – сюрприз?

– Для меня сюрприз то, что все молчат. Или выдают стыдливые комментарии, словно опасаются кого-то обидеть. В конце концов у нас должно быть к себе хоть какое-то уважение. Скажите, а где КХЛ, где её реакция? Сначала Ларионов её «приподнял» тем, что в своей олимпийской сборной России не нашёл ни одного места для игроков этой лиги. Теперь пошёл ещё дальше. И тишина… – приводит слова Карандина Russia-Hockey.