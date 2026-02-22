Скидки
Канада — США: кто станет чемпионом Олимпиады?

Канада — США: кто станет чемпионом Олимпиады?
Сегодня, 22 февраля, в Милане завершится мужской олимпийский турнир по хоккею. В финальном матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Канады и США. Начало встречи запланировано на 16:10 мск. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто станет чемпионом Олимпиады?»

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
