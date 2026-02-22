Скидки
Владимир Крикунов: канадцы обыграют американцев и выиграют Олимпиаду

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что в финале олимпийского хоккейного турнира в Милане победит сборная Канады. В финальном матче канадцы встретятся с командой США. Игра состоится сегодня, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

«Канадцы выиграют Олимпиаду. Я ещё до турнира сказал, что они выиграют. Сегодня они будут настроены по-серьёзному и не будут валять дурака, как в прошлых матчах, где доводили всё до овертайма. Канада обыграет американцев», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

