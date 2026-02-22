«Авангард» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 22 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В двух встречах победу одержала омская команда (2:1, 6:2), и один раз выиграли хабаровчане (3:2 ОТ).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» провёл 57 игр, в которых набрал 84 очка, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 49 очками после 58 матчей находится на шестой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.