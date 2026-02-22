Макдэвид — о проблемах Канады в плей-офф ОИ: трудности — это хорошо, команда сплотилась

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о проблемах национальной команды в плей-офф Олимпиады-2026. Канадцы прошли сборные Чехии (4:3 ОТ) и Финляндии (3:2), в обоих случаях уступая в счёте по ходу игр. В финале олимпийского турнира Канада встретится с командой США. Игра состоится сегодня, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

«Да, четвертьфинал и полуфинал для нас прошли не очень гладко. Трудности – это хорошо. Пройдя через них, команда сплотилась, это чувствуется. Было здорово принимать участие в таких матчах. Наверное, легко сказать, что мы играли плохо. Но я думаю, что мы играли хорошо, просто сами создавали себе сложные ситуации. Когда мы проигрывали, я чувствовал, что мы были лучше. Мы делаем много чего хорошего, переворачиваем игры шаг за шагом. Что можем сделать лучше? Не загонять себя в тупик», – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.