Крикунов: олимпийский хоккейный турнир получился пресным из-за отсутствия России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что олимпийский хоккейный турнир получился немного пресным из-за отсутствия сборной России.

«Олимпийский хоккейный турнир получился немного пресным из-за отсутствия России. Из-за этого не было такого интереса. Это моё мнение. Я смотрел через игру. Обидно за наших ребят, которые так и не сыграли на Олимпиаде. Понятное дело, что годы уходят, ребята не молодеют. Олимпиада проводится раз в четыре года, а не каждый год. Потом уже ребята пролетят мимо Игр. Думаю, на следующей Олимпиаде мы уже будем участвовать», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года проходит с 11 по 22 февраля в Милане. Сборная России не была допущена до участия в соревнованиях.