«Салават Юлаев» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 22 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Спартак Москва

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече победу одержали красно-белые со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб провёл 56 встреч, в которых набрал 62 очка, и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-белые с 57 очками после 64 матчей находятся на восьмой строчке Западной конференции.