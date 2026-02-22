Скидки
Салават Юлаев — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече победу одержали красно-белые со счётом 2:1.

Матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 22 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб провёл 56 встреч, в которых набрал 62 очка, и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-белые с 57 очками после 64 матчей находятся на восьмой строчке Западной конференции.

В каком же порядке Кузнецов! В «Салавате Юлаеве» он раскрылся по-новому
