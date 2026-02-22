Ахо — о бронзе Финляндии на ОИ-2026: смешанные чувства, мы были так близки к финалу

Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо высказался о завоевании командой бронзовых медалей хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года. В матче за третье место финны разгромили команду Словакии (6:1). В полуфинале Финляндия уступила сборной Канады (2:3).

«Испытываю смешанные чувства, честно говоря. Ведь мы были так близки к финалу. Но я в самом деле горжусь тем, как мы сыграли сегодня вечером. Наверное, мы поблагодарим себя за то, что хорошо подготовились к этой игре, чтобы завоевать эту медаль», – приводит слова Ахо официальный сайт НХЛ.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.