Ахо — о бронзе Финляндии на ОИ-2026: смешанные чувства, мы были так близки к финалу

Ахо — о бронзе Финляндии на ОИ-2026: смешанные чувства, мы были так близки к финалу
Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо высказался о завоевании командой бронзовых медалей хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года. В матче за третье место финны разгромили команду Словакии (6:1). В полуфинале Финляндия уступила сборной Канады (2:3).

Олимпийские игры 2026 (м) . За 3-е место
21 февраля 2026, суббота. 22:40 МСК
Словакия
Окончен
1 : 6
Финляндия
0:1 Ахо (Лехконен, Хейсканен) – 07:27     0:2 Хаула (Армиа, Толванен) – 28:05     1:2 Татар (Фехервари) – 39:30     1:3 Хинц (Хейсканен, Толванен) – 48:27 (pp)     1:4 Какко – 49:09     1:5 Армиа (Хинц) – 55:32     1:6 Хаула (Армиа, Ристолайнен) – 58:42    

«Испытываю смешанные чувства, честно говоря. Ведь мы были так близки к финалу. Но я в самом деле горжусь тем, как мы сыграли сегодня вечером. Наверное, мы поблагодарим себя за то, что хорошо подготовились к этой игре, чтобы завоевать эту медаль», – приводит слова Ахо официальный сайт НХЛ.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Печальный конец сказки Словакии. Финляндия отомстила за матч в группе и забрала бронзу
Печальный конец сказки Словакии. Финляндия отомстила за матч в группе и забрала бронзу
