Карандин: финны или шведы, отрезав Россию, сами ослабили ИИХФ

Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин высказался о судействе в матче между сборными Канады и Финляндии (3:2) в полуфинале олимпийского хоккейного турнира. В конце третьего периода форвард канадцев Натан Маккиннон заработал удаление и сам реализовал большинство за 36 секунд до сирены.

– В наше время и СССР, и ИИХФ жёстко отстаивали свои интересы – в том числе в судействе. Канадские арбитры на решающих матчах сборной Канады – такое в те времена было невозможно. Да, те же Суперсерии я делил с североамериканскими арбитрами, именно мы обслуживали матчи СССР и Канады. Но на Олимпиадах или чемпионатах мира, турнирах ИИХФ, это было исключено – там соблюдался полный судейский нейтралитет!

А сейчас канадские судьи спокойно делают результат, например, в полуфинале Канада – Финляндия. Там высочайший уровень хоккея – и одна-две даже мелкие ошибки оказываются решающими.

– Так и произошло?

– Совершенно верно. На последних минутах матча при равном счёте такие удаления, как на канадце Маккинноне, можно дать только при очень большом желании. Тем более что канадский арбитр в деталях эпизода не видел – и реагировал лишь на реакцию канадского игрока. Именно в этом – базовая ошибка. Но финны, я вам скажу, сами в этом виноваты.

– Почему, Юрий Павлович?

– Без России все эти мелкие хоккейные страны никогда не смогут проводить самостоятельную хоккейную политику, североамериканцы не будут с ними считаться. Те же финны или шведы, отрезав Россию, сами ослабили ИИХФ, сделав её технической организацией. Вот и получайте! – приводит слова Карандина Russia-Hockey.