Евгений Кузнецов — о первом авто: в 17 лет взял кредит в банке, купил Porsche Сayenne

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал, как в 17 лет взял кредит, чтобы купить первую машину.

– У меня была мечта взять Honda Accord, 1 млн 150 [тыс.] она тогда стоила. Шикарная тачка была вообще. Потом Honda Civic, она 860 стоила. Либо Mitsubishi Lancer.

– Evolution?
– Да какой Evolution? Откуда у меня деньги были? Я получал 42 тыс. рублей тогда. В 17 лет попал в первую команду. Пошёл в банк, взял кредит.

– А как так получилось? Тебе кто-то подсказал?
– Я сам пошёл. Пришёл, взял кредит. Думаю, пойду тачку куплю. Только взял кредит, выхожу из банка, мне говорят: «Пойдём, тачка есть крутая». Взял Porsche [Сayenne]. Старую, 10-летнюю. Шикарный авто был, он столько прослужил. Он был 2001 года.

Фишка была в том, что я его купил, через две недели у меня отвалился кардан. Когда от 40 до 65 км/ч ты едешь, у тебя в машине било. Мне надо было ездить либо 39 км/ч, либо 80.

– Может, это не кардан?
– Да какая разница, – сказал Кузнецов в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».

