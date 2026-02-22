Канада — США: онлайн-трансляция матча финала на Олимпиаде-2026 начнётся в 16:10 мск

Скидки
Главная Хоккей Новости

Канада — США: онлайн-трансляция матча финала на Олимпиаде-2026 начнется в 16:10 мск

Комментарии

Сегодня, 22 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче финала турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Канады и США. Начало встречи запланировано на 16:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
