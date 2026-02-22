Скидки
«Обидно, но что можно сделать?» Задоров — об Олимпиаде-2026 без сборной России

«Обидно, но что можно сделать?» Задоров — об Олимпиаде-2026 без сборной России
Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о неучастии сборной России в олимпийском хоккейном турнире 2026 года в Италии.

– Согласны ли вы с Никитой Кучеровым, что олимпийский турнир нельзя назвать соревнованием всех сильнейших без участия сборной России?
– Статистически не можешь назвать, но что ты сделаешь? На данный момент играют те, кого допустили, это сильнейшие.

– Перед Олимпиадой было много разговоров о возможном составе сборной России. С какими чувствами вы отвечали на вопросы об Играх? Это грусть или уже смирение?
– Мне тяжело судить, потому что я ни разу не был на Олимпиаде. Я не проживал этот опыт. Ребята, которые ездили в Сочи, Ванкувер, Турин, знают, что это такое. Когда ты один раз через это проходишь, то хочется вернуться.

Я на взрослом уровне сыграл один полноценный чемпионат мира. Второй был во время ковида – без болельщиков, без атмосферы. И даже тот турнир – одно из самых незабываемых спортивных событий в моей жизни.

Олимпиада – это другое. Ты представляешь страну, родину, место, где вырос. Это особенные эмоции. Конечно, обидно. Но что сейчас можно сделать? Только рассуждать о гипотетических составах, – приводит слова Задорова Sports.ru.

