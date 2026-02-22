Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард США Ткачук — о финале с Канадой на ОИ: мы играем не за себя, а за свою страну

Форвард США Ткачук — о финале с Канадой на ОИ: мы играем не за себя, а за свою страну
Комментарии

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук высказался о предстоящем финальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Канады. Встреча состоится сегодня, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В такой ситуации мы играем не за себя, а за свою страну. За тех, кто был до нас. За то поколение, которое придёт после нас. Возможно, сейчас его представители не хотят играть в хоккей. Но если мы добьёмся успеха, то может появиться новое поколение спортсменов, которые захотят стать хоккеистами. Такое влияние оказали те команды, которые побеждали в прошлом», – приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.

Напомним, сборная США ранее дважды выигрывала Олимпиаду в 1960 году и 1980-м.

Материалы по теме
Канада — криптонит для США. Как финалисты Олимпиады играли за золото ОИ с участием НХЛ?
Канада — криптонит для США. Как финалисты Олимпиады играли за золото ОИ с участием НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android