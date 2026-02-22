Форвард США Ткачук — о финале с Канадой на ОИ: мы играем не за себя, а за свою страну

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук высказался о предстоящем финальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Канады. Встреча состоится сегодня, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

«В такой ситуации мы играем не за себя, а за свою страну. За тех, кто был до нас. За то поколение, которое придёт после нас. Возможно, сейчас его представители не хотят играть в хоккей. Но если мы добьёмся успеха, то может появиться новое поколение спортсменов, которые захотят стать хоккеистами. Такое влияние оказали те команды, которые побеждали в прошлом», – приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.

Напомним, сборная США ранее дважды выигрывала Олимпиаду в 1960 году и 1980-м.