Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: сезон КХЛ получается странным. Тренеры то уезжают, то уходят по состоянию здоровья

Плющев: сезон КХЛ получается странным. Тренеры то уезжают, то уходят по состоянию здоровья
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отъезд главного тренера СКА Игоря Ларионова из расположения клуба. В пятницу армейцы заявили, что специалист «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернётся в понедельник. Сообщалось, что Ларионов отправился в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По поводу целесообразности отъезда Ларионова говорить сложно. Может, там другие какие-то причины. В любом случае команда выходит на финишную прямую, должна быть мобилизована. Если он действительно поехал на финал Олимпиады, игроки могут это не понять. Вообще сезон в этом смысле получается странным. Тренеры то уезжают, то уходят по состоянию здоровья, а потом через месяц всплывают в Швейцарии. КХЛ должна следить за такими вещами», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Материалы по теме
Карандин — об отъезде Ларионова на финал ОИ-2026: неуважение к СКА, КХЛ, всей России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android