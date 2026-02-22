Плющев: сезон КХЛ получается странным. Тренеры то уезжают, то уходят по состоянию здоровья

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отъезд главного тренера СКА Игоря Ларионова из расположения клуба. В пятницу армейцы заявили, что специалист «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернётся в понедельник. Сообщалось, что Ларионов отправился в Милан на финал Олимпиады между Канадой и США.

«По поводу целесообразности отъезда Ларионова говорить сложно. Может, там другие какие-то причины. В любом случае команда выходит на финишную прямую, должна быть мобилизована. Если он действительно поехал на финал Олимпиады, игроки могут это не понять. Вообще сезон в этом смысле получается странным. Тренеры то уезжают, то уходят по состоянию здоровья, а потом через месяц всплывают в Швейцарии. КХЛ должна следить за такими вещами», — приводит слова Плющева «Советский спорт».