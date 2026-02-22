«Салават Юлаев» — «Спартак»: состав команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 22 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд.

«Салават Юлаев»:

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Спартак»:

Фото: ХК «Спартак»

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб провёл 56 встреч, в которых набрал 62 очка, и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-белые с 57 очками после 64 матчей находятся на восьмой строчке Западной конференции.