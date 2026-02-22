Легендарный арбитр Карандин назвал слабым судейство на ОИ-2026

Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин прокомментировал судейство хоккейного турнира Олимпиады-2026.

– Юрий Павлович, что скажете об Олимпиаде?

– Только одно – флаг слабого судейства был подхвачен на Олимпиаде. Не вижу смысла разбирать спорные эпизоды, их немало. На мой взгляд, главная проблема – хоккейно-политическая. В мировом хоккее остался только один центр силы – НХЛ. Эта лига и продавливает все свои желания.

– В ваше время всё было не так?

– В наше время североамериканские судьи чётко занимали своё место. Мы их уважали, но диктовать свои условия никому не позволяли, позиции, например, нашего судейства были очень сильные. А сейчас всё иначе – хоккейную Олимпиаду вроде бы проводят ИИХФ и МОК, но всё диктует НХЛ. Канадские судьи на решающих матчах Канада – Чехия и Канада – Финляндия – это просто неуважение к хоккею, – приводит слова Карандина Russia-Hockey.