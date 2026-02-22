Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легендарный арбитр Карандин назвал слабым судейство на ОИ-2026

Легендарный арбитр Карандин назвал слабым судейство на ОИ-2026
Комментарии

Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин прокомментировал судейство хоккейного турнира Олимпиады-2026.

– Юрий Павлович, что скажете об Олимпиаде?
– Только одно – флаг слабого судейства был подхвачен на Олимпиаде. Не вижу смысла разбирать спорные эпизоды, их немало. На мой взгляд, главная проблема – хоккейно-политическая. В мировом хоккее остался только один центр силы – НХЛ. Эта лига и продавливает все свои желания.

– В ваше время всё было не так?
– В наше время североамериканские судьи чётко занимали своё место. Мы их уважали, но диктовать свои условия никому не позволяли, позиции, например, нашего судейства были очень сильные. А сейчас всё иначе – хоккейную Олимпиаду вроде бы проводят ИИХФ и МОК, но всё диктует НХЛ. Канадские судьи на решающих матчах Канада – Чехия и Канада – Финляндия – это просто неуважение к хоккею, – приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Иногда приходится есть дерьмо». Скандал на Олимпиаде — финнов засудили в матче с Канадой?
Фото
«Иногда приходится есть дерьмо». Скандал на Олимпиаде — финнов засудили в матче с Канадой?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android