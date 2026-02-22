Скидки
Нападающий «Ак Барса» Тодд высказался о поражении от «Торпедо»

Нападающий «Ак Барса» Тодд высказался о поражении от «Торпедо»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 06:56 (5x5)     0:2 Тодд (Семёнов, Яруллин) – 33:23 (5x5)     1:2 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 51:33 (5x4)     2:2 Летунов (Фирстов, Науменков) – 53:26 (5x5)     3:2 Ткачёв – 65:00    

– Что случилось в третьем периоде? Вы вели 2:0, но упустили игру.
– Неприятная ситуация, наш вратарь отлично играл сегодня, но мы провалились два раза и пропустили. Это нужно исправлять, чтобы больше не было таких неудач.

– Вы при этом снова забили. Получилось найти «химию» с партнёрами?
– Наша тройка и правда хорошо играет сейчас, мы быстро двигаем шайбу, нужно продолжать создавать моменты и реализовывать их.

– Примерно месяц прошёл с вашего перехода в «Ак Барс». Как проходит адаптация?
– Я думаю, что провёл в команде уже достаточно времени, чтобы адаптироваться – знаю игроков, знаю нашу систему. Переход прошёл комфортно.

– Вам сейчас удобно играть на краю?
– Да, я в карьере часто менял позицию, поэтому для меня это уже не так важно.

– Вы сейчас на третьем месте в конференции, у команды стоит задача подняться на второе или концентрация на другом?
– Мы всегда стараемся быть лучше, поэтому если есть возможность подняться, мы будем это делать. Но в то же время нужно готовиться к плей-офф. Если получится – отлично, если нет – это не самое главное, — приводит слова Тодда пресс-служба «Ак Барса».

