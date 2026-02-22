Дональд Трамп не приедет на матч США и Канады в финале ОИ-2026 — Corriere della Sera

Президент США Дональд Трамп не приедет в Милан на финал олимпийского хоккейного турнира, сообщает Corriere della Sera. Сборные США и Канады сыграют за золото Олимпиады-2026 сегодня, 22 февраля. Матч начнётся в 16:10 мск.

По информации источника, через консульство США в Милане в прессу просочилось заявление из Вашингтона о том, что президент отказывается от поездки. Отмечается, что это связано с тем, что в воскресенье в Белом доме запланированы встречи в 8:00 и 12:00 по местному времени. Сама игра начнётся в 8:10 по восточному времени.

Также сообщается, что имеющиеся на данный момент договорённости остаются в силе на случай внезапной смены планов. В свою очередь, директор ФБР Каш Патель будет присутствовать на трибунах в воскресенье.