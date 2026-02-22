Форвард ЦСКА Полтапов: нам всё правильно объясняют, нужно просто слушать и делать

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о своих и командных результатах в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— В начале января у тебя был мощный отрезок: дубли в ворота «Шанхая» и «Спартака», гол «Авангарду». Всё получалось в этих матчах, шайба шла?

— Может, и шла, но это были всё равно командные победы. Другие ребята пластались в меньшинстве, выполняли правильные действия на льду. Главное, что мы выигрывали, выдали ударный январь именно командой. За счёт этого смогли подняться выше в таблице.

— С чем связываешь свой прогресс по ходу сезона? Необходимо было время, чтобы понять новые требования в плане системы игры?

— Дело больше в том, что я понял слова и смысл того, что нам говорит Игорь Валерьевич. Нам всё правильно объясняют, нужно просто слушать и делать.

— Ты говорил об ударном январе. Но и в декабре, и в феврале команда тоже показывала хорошие результаты. В каких ключевых моментах ЦСКА прибавил по ходу сезона?

— Мы просто поняли, что у нас одна цель, и все работают ради её достижения. Нет такого, что кто-то хочет одно, а кто-то — другое. Мы поговорили друг с другом в команде и решили, что, если хотим дойти до нашей цели, нам надо делать одно и то же.

— Впереди последний отрезок регулярного чемпионата. Над чем необходимо работать в преддверии плей-офф?

— Над своей игрой, микромоментами и деталями, о которых нам расскажет тренерский штаб. Над уверенностью надо поработать, — приводит слова Полтапова пресс-служба ЦСКА.