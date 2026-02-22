Скидки
Капитан сборной США Мэттьюс — о финале ОИ с Канадой: обе команды примерно равны по силам

Капитан сборной США Мэттьюс — о финале ОИ с Канадой: обе команды примерно равны по силам
Капитан и нападающий сборной США Остон Мэттьюс высказался о предстоящем финальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Канады. Встреча состоится сегодня, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
«Обе команды примерно равны по силам. Все увидели это на прошлогоднем Турнире четырёх наций. Сюда приехали в основном те же игроки. Из этого опыта можно многое почерпнуть. Можно вспомнить, насколько плотными, напряжёнными и упорными были те матчи», – приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

На Турнире четырёх наций 2025 года команды провели два матча. На предварительном этапе сильнее оказались американцы (3:1), в финале – канадцы (3:2 ОТ).

Канада — криптонит для США. Как финалисты Олимпиады играли за золото ОИ с участием НХЛ?
Канада — криптонит для США. Как финалисты Олимпиады играли за золото ОИ с участием НХЛ?
