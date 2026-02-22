Дишковский: Ларионов всё так наладил, что и в его отсутствие мы можем играть и выигрывать

Нападающий СКА Никита Дишковский высказался об отъезде главного тренера Игоря Ларионова из расположения клуба. В пятницу пресс-служба команды заявила, что специалист «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба» и вернётся в понедельник. Сообщалось, что Ларионов отправился в Милан на финал олимпийского хоккейного турнира между Канадой и США.

– Когда вам стало известно, что Игоря Ларионова не будет на матче с ЦСКА?

– За день до игры, по-моему. Насколько я знаю, Игорь Николаевич в Милане.

– Тоже прочитали в новостях?

– Да. Ну, я не знаю, это же не наше дело, что руководство решало с Игорем Николаевичем. Почему он туда поехал, я не знаю. Как я сказал, это не наше дело. Думаю, он просто знает, что хороший начальник хорош тем, что в его отсутствие ничего не разваливается, правильно? Тут он всё так наладил, что и в его отсутствие мы можем играть и выигрывать. Но у нас ничего не менялось. Мы всё тот же СКА, с тем же хоккеем.

– Связь с ним не поддерживали во время матча и незадолго до него?

– Нет.

– А вам самому не хочется тоже съездить в Милан и посмотреть финал Канада – США?

– Хочется, но у меня визы нет. Я бы вообще с удовольствием сгонял на какой-то хоккей такого уровня. Как-нибудь, когда я доживу до такого же возраста, как Игорь Николаевич, то смогу свободно летать в другие города, смотреть хоккей. Тогда буду это делать. Пока не время, – приводит слова Дишковского «Матч ТВ».

В субботу клуб в отсутствие Ларионова обыграл ЦСКА со счётом 3:0. На данный момент СКА с 67 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.