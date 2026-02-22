Сидни Кросби не сыграет за Канаду в финале Олимпиады-2026 с США

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби не примет участия в финальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой США. Хоккеист не попал в заявку на игру. Встреча состоится сегодня, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

38-летний Кросби получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Сидни покинул площадку и больше не вернулся на лёд. По этой причине форвард пропустил матч 1/2 финала с Финляндией (3:2).

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.