Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби не сыграет за Канаду в финале Олимпиады-2026 с США

Сидни Кросби не сыграет за Канаду в финале Олимпиады-2026 с США
Комментарии

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби не примет участия в финальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой США. Хоккеист не попал в заявку на игру. Встреча состоится сегодня, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

38-летний Кросби получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Сидни покинул площадку и больше не вернулся на лёд. По этой причине форвард пропустил матч 1/2 финала с Финляндией (3:2).

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Канада — криптонит для США. Как финалисты Олимпиады играли за золото ОИ с участием НХЛ?
Канада — криптонит для США. Как финалисты Олимпиады играли за золото ОИ с участием НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android